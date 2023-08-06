Под Иркутском полицейские задержали мотоциклиста, который спровоцировал погоню Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Госавтоинспекторы в Иркутской области задержали нарушителя, который вызвал погоню и пытался уйти от полиции в садоводстве. Инцидент произошел 5 августа утром в Иркутском районе. Во время патрулирования дорожно-патрульной службой был замечен мотоцикл «Кавасаки» без номерных знаков. Полицейские активировали сигналы и потребовали остановиться, но водитель не обратил на это внимание и попытался скрыться, нарушая правила дорожного движения и совершая опасные маневры. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

При подъезде к садоводству, где въезд огражден шлагбаумом, нарушитель спрыгнул с мотоцикла и убежал на территорию одного из домов к своим знакомым. Оттуда вышел мужчина с крупной собакой, которая напала на полицейских, представляя угрозу их жизни и здоровью, и помешала задержанию нарушителя. В соответствии с законом, один из инспекторов выстрелил в собаку для защиты себя. После этого удалось задержать нарушителя. Вскоре хозяин собаки напал на госавтоинспектора и был также задержан. Никто не пострадал от применения оружия.

В отношении 31-летнего владельца мотоцикла были составлены 8 административных протоколов. Кроме того, из-за подозрений в алкогольном опьянении, ему было назначено медицинское освидетельствование.

В настоящее время проводится проверка правомерности применения огнестрельного оружия сотрудниками следственных органов и Отдела расследования особо важных дел ГУ МВД России по Иркутской области. По результатам проверки будет принято соответствующее правовое решение.