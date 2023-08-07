В Иркутской области 64% жителей получали зарплату ниже среднего уровня Фото: Даниил ОПАРИН

Согласно исследованию за апрель 2023 года, средняя начисленная заработная плата составила 72871 рубль. Однако 64% работников получали оплату труда, которая была равна или ниже среднего уровня. Об этом сообщает Иркутскстат.

В некоторых отраслях доля работников с заработной платой ниже средней еще более высока: в производстве прочих готовых изделий - 98%, в производстве пищевых продуктов - 92%, в учреждениях культуры и спорта - 91%, в сфере образования - 89%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий - 87%, в сфере здравоохранения и социальных услуг - 85%, в предоставлении прочих видов услуг - 79%, в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях - 78%, в производстве прочей неметаллической минеральной продукции - 73,4%.

Только 3,6 тыс. человек (0,7% занятых в организациях) получали оплату труда ниже минимального размера (МРОТ – 16242 рубля). Почти треть работников (30,7% или 164,1 тыс. человек) получали от 47,1 до 75 тыс. рублей, а 12,8 тыс. человек (2,5%) - более 200 тысяч рублей.

Согласно исследованию, медианная заработная плата составила 59056 рублей, что на 23,4% ниже среднего значения.

Наиболее высокая медианная заработная плата наблюдается на добывающих предприятиях (97155 рублей), а наименьшая - в производстве прочих готовых изделий (33023 рубля).