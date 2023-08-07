В центре Иркутска появятся стереоскопы с историческими изображениями города Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске будет реализован проект «Туристический код центра города» в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Одной из его составляющих будет установка стереоскопов с историческими изображениями и краткими информационными справками. Лю этом сообщает пресс-служба администрации города.

На улице Урицкого будет возможность увидеть, как менялась застройка улицы через оптический прибор. На улице Ленина будут созданы видовые точки, где с помощью окна дополненной реальности будет воссозданы Амурские ворота, которые были разобраны в 1920-х годах. На Нижней набережной появятся три смотровые площадки с панорамными стационарными биноклями.

В прошлом году Иркутск был включен в «Перечень городов туристического интереса» Ростуризма. На реализацию проекта выделено более 200 миллионов рублей из федерального бюджета.

Концепция проекта предусматривает обновление пешеходной навигации по маршруту «Зеленая линия», включающее замену табличек, установку указателей на фасадах зданий, создание смотровых площадок и фотозон. Также планируется архитектурная подсветка зданий на улице Карла Маркса и установка модульных туалетов в скверах.