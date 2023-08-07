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НовостиОбщество7 августа 2023 12:53

В Иркутской области 33 человека заболели коронавирусом за неделю

Это больше на 32,4% по сравнению с предыдущей неделей
Елена СИНИЦА
В Иркутской области 33 человека заболели коронавирусом за неделю

В Иркутской области 33 человека заболели коронавирусом за неделю

Фото: Михаил ФРОЛОВ

За прошедшую неделю в Иркутской области было зарегистрировано 33 новых случая COVID-19, что составляет увеличение на 32,4% по сравнению с предыдущей неделей.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 среди жителей региона с начала пандемии составляет 374130. Из них 369926 человек уже выздоровели.

Просим соблюдать правила личной гигиены и вести здоровый образ жизни. Если у вас ухудшается самочувствие, обратитесь за медицинской помощью.