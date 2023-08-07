В Иркутской области 33 человека заболели коронавирусом за неделю Фото: Михаил ФРОЛОВ

За прошедшую неделю в Иркутской области было зарегистрировано 33 новых случая COVID-19, что составляет увеличение на 32,4% по сравнению с предыдущей неделей.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 среди жителей региона с начала пандемии составляет 374130. Из них 369926 человек уже выздоровели.

Просим соблюдать правила личной гигиены и вести здоровый образ жизни. Если у вас ухудшается самочувствие, обратитесь за медицинской помощью.