Развитие строительства жилья и благоустройства городов обсудили в Иркутской области

Прежде всего речь шла о создании межвузовского студенческого кампуса, который планируется построить в Иркутске. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Совещание, посвященное воплощению нескольких крупных проектов по строительству жилья и благоустройству территорий, прошло в Иркутске с участием губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и заместителя генерального директора АО «ДОМ.РФ» Дениса Филиппова.

Прежде всего речь шла о создании межвузовского студенческого кампуса, который планируется построить в Иркутске. Соответствующее соглашение с ДОМ.РФ было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. На территории в 12,3 га будет учебно-жилой комплекс, включающий 94 тысяч кв. м жилья.

– Иркутская область давно и эффективно взаимодействует с ДОМ.РФ, – пояснил Игорь Кобзев. - Благодаря сотрудничеству на территории региона реализуются проекты по развитию жилищного строительства, благоустройства территорий, возведению арендного жилья – все это делается для создания комфортных условий для жителей области. В работе масштабный проект по созданию межвузовского кампуса, на полях Петербургского экономического форума подписали с ДОМ.РФ соглашение, согласно которому появилась возможность передать региону участок земли для возведения этого объекта, работа в этом направлении продолжается.

Кроме того, обсуждались вопросы реализации льготных ипотечных программ с господдержкой, поставок в регион лифтового оборудования, проектов развития общественных пространств в городе и области. В частности, в областном центре планируется строительство арендного дома на Верхней Набережной.

Как пояснил Денис Филиппов, ДОМ.РФ предоставляет полный цикл возможностей для развития городских пространств. Уже сейчас в регионе строится около 600 тыс. кв. м жилья на участках, переданных Единым институтом развития в жилищной сфере инвесторам. Всего ДОМ.РФ вовлек в оборот в Иркутской области более 1100 га.