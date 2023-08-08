В Иркутске театр кукол «Аистенок» откроет сезон спектаклем «Праздник шишки» Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Коллектив Иркутского областного театра кукол «Аистенок» вышел из отпуска и приступил к работе над новым спектаклем для взрослой аудитории «Праздник шишки». Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. – 1 сентября спектакль «Праздник шишки» откроет новый театральный сезон в «Аистенке». Началась подготовка к 90-летию театра. Запланированы фестивали, гастроли, яркие премьерные спектакли и показ уже полюбившихся иркутским зрителям постановок, - говорят в пресс-службе регионального правительства.

Кроме этого, с 20 по 24 сентября театр примет гостей. В частности, приедет со своими спектаклями Камчатский театр кукол.