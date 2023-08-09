Сильный дождь и ветер: МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Иркутской области

МЧС предупреждает о дождях и сильном ветре в Иркутской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сильные дожди, грозы и ветер до 20 м/с настигнут жителей Иркутской области 9-10 августа. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

А сотрудники МЧС советуют тщательно планировать свои поездки и туристические маршруты, убеждая отказаться от них на период непогоды.

- Убедительная просьба учитывать неблагоприятные погодные условия при планировании поездок на дальние расстояния, туристических маршрутов, выходов на акватории водных объектов, - отмечают сотрудники регионального МЧС.

В Иркутске ожидается переменная облачность, дождь, гроза, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный до 10 м/с, а на Байкале кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-восточный, юго-восточный с порывами до 18 м/с.