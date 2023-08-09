В Иркутской области арестовали аферистов, притворявшихся бригадой рабочих Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Легенду о несуществующей бригаде рабочих разыгрывали перед жителями Иркутска телефонные мошенники. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

К схеме были причастны 40-летний житель Иркутской области и 27-летний уроженец одной из стран СНГ. Один мошенник находил в интернете объявления людей, искавших бригаду рабочих. Связывался с ними и сообщал, что группа готова выехать. Он сообщал, что бригада находится в нескольких сотнях километров. Затем мужчина называл номер сообщника, который взял на себя роль перевозчика, - рассказывают в региональном МВД.

Лже-водитель просил предоплату за рейс в размере 30 тысяч рублей. Однако, через некоторое время, снова связывался с жертвой и рассказывал историю, что автобус остановили полицейские, а бригаду вымышленных нелегалов увезли для проверки. После этого бригадир и перевозчик переставали общаться с жертвой.

Полицейские задержали подозреваемых. Сейчас житель Иркутска сотрудничает со следствием и находится под подпиской о невыезде, а второй подозреваемый заключен под стражу.