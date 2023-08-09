В Иркутске врачи спасли ребенка, который выпил бытовую химию. Фото: Юрий Козлов

В Иркутской области ребенок случайно выпил щелочную жидкость, но медики смогли ему помочь. Последствия были серьезные - пищевод приобрел тотальную рубцовую структуру – сужение до полного исчезновения просвета пищеводной трубки. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный врач Иркутской детской областной клинической больницы Юрий Козлов.

-Обычно в таком случае питание происходит только через трубку, установленную в желудок. Однако, когда мы стали кормить ребёнка таким способом, оказалось что и это невозможно, - написал он.

Все дело в том, что щелочная жидкость дошла до выходного отдела желудка, произошел ожог. Медики провели непростую операцию, расширив выходное отверстие желудка. Редкая область применения такого хирургического способа. Обычно операция выполняется открытым методом.