В Байкальске в ближайшие дни планируется завершить работы после паводка Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Аварийно-восстановительные работы, организованные после июльского паводка, в Байкальске планируется завершить в ближайшие дни. Одной из задач является очистка русел рек Солзан и Харлахта от древесного хлама, который был нанесен паводком. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В начале июля в Байкальске произошел паводок из-за обильных дождей, в результате которого подтопило восемь участков. Для спасения жилых домов от затопления пришлось вскрыть дорожное полотно и проложить временное русло реки Харлахта. Аварийно-восстановительные работы были организованы на реках Солзан, Харлахта и Большая Осиновка за счет средств резервного фонда города.

Последующий осмотр русел рек показал, что реки Большая и Малая Осиновка захламлены незначительно и не оказывают влияния на пропускную способность. Однако на реке Солзан обнаружено скопление древесного хлама в объеме 1 875 кубометров на протяжении четырех километров от устья. Необходимо провести работы по очистке русла этой реки.

Главная задача – максимально оперативно провести все необходимые работы для защиты людей и предотвращения повторения подобной ситуации. Также следует учитывать опасность схода селевого потока в Слюдянском районе и предотвратить возможные риски, подчеркнул Игорь Кобзев.