В Иркутской области агрометеорологи спрогнозировали хороший урожай картофеля Фото: Мария ЛЕНЦ

Картофельный урожай в Иркутской области в этом году может оказаться выше среднего. Об этом заявила ведущий агрометеоролог Наталья Домбровская, передает Байкал24.

-Годом ранее был рекордный урожай картофеля, в этом - будет ниже прошлогоднего, но выше среднестатистического, - говорит она.

Отметим, что в среднем под одним кустом сформировано до 8-12 клубней, а на отдельных посадках насчитывают до 16 клубней. Из них 20-50% уже достигли товарной величины.