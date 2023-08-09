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НовостиОбщество9 августа 2023 11:43

В Иркутской области агрометеорологи спрогнозировали хороший урожай картофеля

Однако он будет ниже прошлогоднего
Елена СИНИЦА
В Иркутской области агрометеорологи спрогнозировали хороший урожай картофеля

В Иркутской области агрометеорологи спрогнозировали хороший урожай картофеля

Фото: Мария ЛЕНЦ

Картофельный урожай в Иркутской области в этом году может оказаться выше среднего. Об этом заявила ведущий агрометеоролог Наталья Домбровская, передает Байкал24.

-Годом ранее был рекордный урожай картофеля, в этом - будет ниже прошлогоднего, но выше среднестатистического, - говорит она.

Отметим, что в среднем под одним кустом сформировано до 8-12 клубней, а на отдельных посадках насчитывают до 16 клубней. Из них 20-50% уже достигли товарной величины.