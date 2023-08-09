Диетолог рассказал, какие продукты не стоит есть летом в жару Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В жаркую погоду не стоит есть мясо и соленые продукты. В большей степени это ограничение касается тех людей, которые имеют проблемы с почками и сердечно-сосудистой системой. Об этом NEWS.ru рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

- Мясо относится к разогревающей пище, и после него сильно повышается температура тела. Содержащаяся в пище энергия идет на образование тепла. В мясе эта часть энергии довольно большая. Человек после такой еды сильнее нагревается, может нарушаться терморегуляция, особенно при сердечно-сосудистых заболеваниях, — пояснил Гинзбург.

В случае с солеными продуктами проблема в том, что так может подняться артериальное давление, а у людей с заболеваниями почек возникает риск образования почечных камней.