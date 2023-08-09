Губернатор Игорь Кобзев высказался о требованиях к поступлению в Суворовское училище Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В ходе прямой линии губернатор региона Игорь Кобзев высказался по поводу требований для поступления в Суворовское училище.

С его слов, медицинская комиссия работает объективно. По его мнению, нужно понимать, что это будущие защитники Отечества, качество преподавания и образования должны иметь определенные нагрузки.

Ранее стало известно, что уже 1 сентября курсанты смогут приступить к обучению. Были отобраны 180 ребят, которые будут учиться в пятых-седьмых классах. В дальнейшем набор будет осуществляться только в пятые классы.