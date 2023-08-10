43-летняя женщина пострадала при пожаре в Братске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Жительница Братска пострадала при пожаре в двухэтажном кирпичном доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

- Бригада скорой медицинской помощи осмотрела женщину 1980 года рождения. Пострадавшая получила термический ожог лица и отравление угарным газом, - рассказывают в ведомстве.

Сообщение о пожаре на улице Бурлова в Братске поступило накануне в 09:29. Загорелся двухэтажный кирпичный дом с гаражом на первом этаже. К месту были направлены 4 пожарных расчёта.

Специалисты ликвидировали открытое горение в течение получаса. От огня удалось спасти жилой дом и гараж на соседнем участке. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. Возможно, возгорание случилось из-за короткого замыкания электроприбора.