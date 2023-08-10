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НовостиОбщество10 августа 2023 7:42

В Иркутске стартовало строительство школы на улице Ярославского

Школа будет рассчитана на 1550 мест
Елена СИНИЦА
В Иркутске стартовало строительство школы на улице Ярославского

В Иркутске стартовало строительство школы на улице Ярославского

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске на улице Ярославского приступили к строительству школы на 1550 мест. Сейчас подрядная организация забивает сваи, до конца года планируется возвести каркасы трех блоков. Планируется, что объект введут в эксплуатацию в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Со слов председателя комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Евгения Харитонова, разрешение на строительство было выдано 25 июля, работы ведутся в соответствие с графиком. Сейчас уже выплачен аванс, на который будут закуплены оборудование и материалы.

Работы финансируются из бюджетов всех уровней: городского, регионального и федерального. Цена контракта - 2,87 млрд рублей.

Новое учреждение будет состоять из девяти блоков. Помимо учебных классов, здесь будут бассейн, спортивный и актовый залы, пищеблок и столовую, медицинский кабинет, библиотеку.