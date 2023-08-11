Иркутский планетарий проведет наблюдения за метеорным потоком Персеиды Фото: Михаил ФРОЛОВ

Иркутский планетарий проведет наблюдения метеорного потока Персеиды в Шелеховском районе в ночь с 12 на 13 августа. Об этом сообщают на официальном сайте учреждения.

- В этом году максимум потока приходится на 12-13 августа, а новолуние наступит 16 августа. Это значит, что луна не будет светить слишком ярко. При ясной погоде наблюдения пройдут успешно, - сообщают в планетарии.

Метеорный поток – астрономических явление, которое можно увидеть без телескопа, но необходимо место с открытым горизонтом. Сотрудники планетария предлагают понаблюдать за явлением в селе Большая Глубокая на Култукском тракте в 23:00.