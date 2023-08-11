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НовостиОбщество11 августа 2023 4:00

Мужчина получил штраф за брань возле отдела полиции в Иркутске

Иркутянина обязали выплатить штраф за нецензурную брань возле отдела полиции
Таисия ЧЕМИСОВА
Иркутянина обязали выплатить штраф за нецензурную брань возле отдела полиции

Иркутянина обязали выплатить штраф за нецензурную брань возле отдела полиции

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пьяный мужчина на крыльце отдела полиции в Иркутске громко выражался нецензурной бранью, тем самым показываю свое неуважение к обществу. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевского районного суда Иркутска.

- Молодой мужчина находился в общественном месте, на крыльце полицейского отдела. На замечания он не реагировал. В его действиях усмотрели административное правонарушение, - сообщают в суде.

Свою вину иркутянин признал, раскаялся и пояснил, что в тот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Постановлением суда мужчина был признан виновным. Теперь правонарушитель обязан выплатить штраф в размере 1000 рублей.