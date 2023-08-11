Мужчина получил штраф за брань возле отдела полиции в Иркутске

Иркутянина обязали выплатить штраф за нецензурную брань возле отдела полиции
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Пьяный мужчина на крыльце отдела полиции в Иркутске громко выражался нецензурной бранью, тем самым показываю свое неуважение к обществу. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевского районного суда Иркутска.
- Молодой мужчина находился в общественном месте, на крыльце полицейского отдела. На замечания он не реагировал. В его действиях усмотрели административное правонарушение, - сообщают в суде.
Свою вину иркутянин признал, раскаялся и пояснил, что в тот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Постановлением суда мужчина был признан виновным. Теперь правонарушитель обязан выплатить штраф в размере 1000 рублей.