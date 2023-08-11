Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика11 августа 2023 4:54

Стало известно, кто назначен министром лесного комплекса Иркутской области

Павел Кирдяпкин назначен новым министром лесного комплекса Иркутской области
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Павел Кирдяпкин назначен новым министром лесного комплекса Иркутской области

Павел Кирдяпкин назначен новым министром лесного комплекса Иркутской области

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Павел Кирдяпкин назначен министром лесного комплекса Иркутской области. Об этом стало известно днем 11 августа. Сообщение опубликовали в соцсетях правительства региона.

Павел Кирдяпкин назначен министром лесного комплекса Иркутской области

- С 2022 года занимал должность заместителя министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия. В министерство лесного комплекса Иркутской области перешел в марте 2023 года на должность заместителя министра, - рассказали о новом главе минлеса Приангарья в пресс-службе правительства.

Также известно, что Павел Кирдяпкин родился в 1986 году. Окончил Московский государственный университет леса по специальности «Лесоинженерное дело». Карьеру начинал в 2008 году в должности мастера дорожного по капитальному ремонту автомобильных дорог. Также был известен как ведущий инженер в ФГКУ «Рослесресурс» и замначальника контрольно-ревизионного отдела Комитета лесного хозяйства Московской области. В 2019 году перешел на работу в ФГБУ «Рослесинфорг».

Напомним, экс-министр лесного комплекса Приангарья Владимир Читоркин, согласно указу губернатора, в январе текущего года был назначен заместителем председателя регионального правительства. Предыдущий пост он занимал с июля 2021 года. Согласно распоряжению главы области в новой должности Владимир Читоркин координирует и контролирует деятельность министерства лесного комплекса, министерства сельского хозяйства и службы ветеринарии Иркутской области.

Указом Игоря Кобзева Павел Кирдяпкин назначен министром лесного комплекса Иркутской области с 10 августа 2023 года.