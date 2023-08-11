Павел Кирдяпкин назначен новым министром лесного комплекса Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Павел Кирдяпкин назначен министром лесного комплекса Иркутской области. Об этом стало известно днем 11 августа. Сообщение опубликовали в соцсетях правительства региона.

Павел Кирдяпкин назначен министром лесного комплекса Иркутской области

- С 2022 года занимал должность заместителя министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия. В министерство лесного комплекса Иркутской области перешел в марте 2023 года на должность заместителя министра, - рассказали о новом главе минлеса Приангарья в пресс-службе правительства.

Также известно, что Павел Кирдяпкин родился в 1986 году. Окончил Московский государственный университет леса по специальности «Лесоинженерное дело». Карьеру начинал в 2008 году в должности мастера дорожного по капитальному ремонту автомобильных дорог. Также был известен как ведущий инженер в ФГКУ «Рослесресурс» и замначальника контрольно-ревизионного отдела Комитета лесного хозяйства Московской области. В 2019 году перешел на работу в ФГБУ «Рослесинфорг».

Напомним, экс-министр лесного комплекса Приангарья Владимир Читоркин, согласно указу губернатора, в январе текущего года был назначен заместителем председателя регионального правительства. Предыдущий пост он занимал с июля 2021 года. Согласно распоряжению главы области в новой должности Владимир Читоркин координирует и контролирует деятельность министерства лесного комплекса, министерства сельского хозяйства и службы ветеринарии Иркутской области.

Указом Игоря Кобзева Павел Кирдяпкин назначен министром лесного комплекса Иркутской области с 10 августа 2023 года.