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НовостиОбщество12 августа 2023 5:05

Ситуация с вывозом угля и древесины улучшилась в Иркутской области

Проблемы с вывозом продукции на экспорт начались после введения санкций
Виктория КУДАЕВА
Виктория КУДАЕВА
Руководство ВСЖД оказало содействие в решении вопросов вывоза угольной и лесной продукции с территории Иркутской области. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

Руководство ВСЖД оказало содействие в решении вопросов вывоза угольной и лесной продукции с территории Иркутской области. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

В Иркутской области стабилизировалась ситуация с вывозом угля, лесоматериалов и другой продукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Руководство ВСЖД оказало содействие в решении вопросов вывоза угольной и лесной продукции с территории Иркутской области на экспорт в восточном направлении. В результате совместной работы ситуация с отгрузкой угля и леса заметно улучшилась, угледобывающим и лесопромышленным компаниям ежемесячно согласовываются необходимые объемы. На август согласовано еще больше объемов на вывоз угля, чем в предыдущем месяце, - говорится в сообщении.

В правительстве напомнили, что проблемы с вывозом продукции на экспорт начались вместе с санкциями, разворотом на Восток и переориентацией на другие рынки. На сегодняшний день возможности для вывоза продукции есть. Власти договорились о том, что каждый экспортер распишет требуемые объемы до конца января следующего года. Правительство региона будет выступать в роли координатора.