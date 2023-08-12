Мужчина утонул на карьере в Шелеховском районе

Очевидцы подняли тело погибшего из водоема. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Еще одна трагедия на воде произошла сегодня, 12 августа. 44-летний мужчина утонул при купании на карьере в городе Шелехов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Иркутской области.

- Сообщение о происшествии поступило в 17:10. На место были направлены сотрудники ГИМС, полиции и скорой медицинской помощи, - говорится в сообщении ведомства.

Очевидцы подняли тело погибшего из водоема. Проводятся оперативно-следственные мероприятия. Известно, что место происшествия не было оборудовано для купания, а на берегу был установлен знак «Купание запрещено».