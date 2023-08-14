В детской больнице Иркутска впервые сделали операцию с помощью робота-ассистента

Фото:телеграмм-канал детского хирурга, главного врача Иркутской детской областной клинической больницы Юрия Козлова

В Иркутской детской областной клинической больнице сделали первую операцию с помощью новой роботизированной хирургической системы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале детский хирург и Главный врач Иркутской детской областной клинической больницы Юрий Козлов.

- Обследование 11-летней пациентки перед операцией выявило три конкремента (твердые образования). Один располагался в лоханке и два в чашечках почки - средней и нижней. Операция по удалению камней была непростой, но прошла успешно, - рассказывает Юрий Козлов.

По словам врачей, мочекаменная болезнь у детей встречается очень часто. Кроме того, такое поражение мочевыделительной системы часто требует оперативного вмешательства.