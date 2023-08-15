Иркутск назван городом с самым низким уровнем продовольственной инфляции по СФО

Инфляция на продовольственные товары в Иркутской области составила 1,42% Фото: Мария ЛЕНЦ

В Иркутской области с начала 2023 года уровень продовольственной инфляции назван самым низким. Инфляция в регионе составила всего 1,42%, в Сибирском Федеральном округе – 2,68%, а по России – 2,72%. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- В июле по сравнению с предыдущим месяцем на розничном рынке продовольствия области зафиксирована дефляция. За месяц снизились цены на товары на 0,27%, индекс потребительских цен на продовольственные товары составил – 99,73%, - сообщают в региональном правительстве.

Среди социально значимых товаров первой необходимости снизились розничные цены на гречневую крупу, сливочное масло, пастеризованное молоко, подсолнечное масло, вермишель, шлифованный рис, байховый чай и говядину (кроме бескостного мяса).

С 1 по 7 августа 2023 года в Приангарье из 25 социально значимых продовольственных товаров цены снизились на 12 и практически не изменились на шесть товаров.

Лук подешевел на 5,09%, мороженная рыба на 2,67%, черный час на 2,47%, подсолнечное масло на 2,18%, белокочанная капуста на 1,49%, соль на 1,39%, гречневая крупа на 0,94%, пастеризованное молоко на 0,93%, пшено и вермишель на 0,25%, рис на 0,21% и пшеничная мука на 0,02%.

Однако цены на некоторые товары поднялись. Например стоимость кур увеличилась на 3,28%, цена на яблоки поднялась на 3,13%, сливочное масло подорожало на 2,23%, а картофель на 1,53%.