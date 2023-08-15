В Иркутске организуют бесплатное тестирование на ВИЧ Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Жители Иркутска могут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию 16, 17 и 18 августа. Специалисты Иркутского областного Центра СПИД проведут исследование, которое будет бесплатным и анонимным. Результаты будут известны всего через 20 минут. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Мобильный пункт для тестирования будет работать 16 августа с 10:00 до 15:30 на парковке МУП «Центральный рынок», 17 августа с 9:00 до 15:30 в сквере имени Кирова и 18 августа с 9:00 до 15:30 на парковке у центрального входа в ТРЦ «Яркомолл».