Вышла из дома в Юбилейном и пропала: в Иркутске ищут 15-летнюю школьницу

Прокуратура поставила на контроль розыск 15-летней школьницы в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Прокуратура поставила на контроль ход и результаты поиска пропавшей без вести 15- летней жительницы микрорайона Юбилейный Амины Крюковой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

На вид школьнице 15 лет, рост 150-155, худощавое телосложение, темные волосы до плеч и карие глаза. Девушка была одета в черную футболку с белыми надписями на груди и спине, шорты черного цвета выше колена и белые кроссовки. Особой приметой является родимое пятно с правой стороны носа.

- Девушка ушла из дома днем 15 августа и пропала без вести, - сообщают в региональном МВД.

Сотрудники полиции убедительно просят граждан, которые обладают какой-либо информацией о местонахождении Амины Крюковой, сообщить по телефонам: 8(3952)42- 04-51, 8-950-120-38-32 или 02 (102 с любого сотового оператора связи).