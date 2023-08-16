Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Зиме закончат в 2024 году Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В городе Зима Иркутской области идет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Работы планируют завершить в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

- На строительной площадке заканчивают устанавливать монолитные железобетонные фундаменты, рабочие монтируют арматурные каркасы, ставят опалубку, бетонируют, гидроизолируют. Работа идет в хорошем темпе, - рассказывает министр строительства Иркутской области Александр Галкин.

В 2023 году на возведение объекта было предусмотрено более 135 млн рублей, из них 130 млн – это средства федерального бюджета.

Кроме бассейна в ФОКе будет комната тренера, гардеробные, медицинский кабинет и тренажерный зал.