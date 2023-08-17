Первый Международный буддийский форум стартовал в Улан-Удэ 17 августа Фото: Анастасия КУРЕНОВА

В столице республики Бурятия утром 17 августа официально открылся первый Международный буддийский форум «Традиционный буддизм и вызовы современности». Сегодня здесь работают выдающиеся ученые, общественные деятели и лидеры буддийского сообщества из разных уголков России и мира, в том числе из Шри-Ланки, Камбоджи, Китая, Монголии, Индии и других стран.

Одна из главных задач форума – создание новой актуальной площадки международного диалога и налаживание сотрудничества в этих сферах. В ближайшие три дня состоятся панельные дискуссии о развитии буддийских образования, культуры и науки.

Также участники посетят Иволгинский дацан, где находится нетленное тело святого Хамбо Ламы Этигелова.

- Первый международный Буддийский форум не случайно проходит в Бурятии, - отметил XXIV Пандито Хамбо Лама Буддийской традиционной Сангхи России Дамба Аюшеев. - Здесь начал своё развитие буддизм в России, здесь пребывает наш Великий Учитель - Пандито Хамбо Лама Даши Доржи Этигэлов. Его подвиг по сохранению своего Драгоценного Неиссякаемого Тела - огромное достижение в деле буддийской практики и пример для всех нас. Один из дней форума мы полностью посвятим Хамбо Ламе Этигэлову, обсудим учения, которые мы ежедневно получаем от него.

Напомним, мероприятия в рамках форума будут проходить с 17 по 19 августа. Организаторами выступили Буддийская традиционная Сангха России, Фонд поддержки буддийского образования и исследований и правительство Бурятии.