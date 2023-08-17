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НовостиОбщество17 августа 2023 5:47

Дороги в поселке Маркова должны восстановить до 28 августа

Состояние дорог ухудшилось после строительства сетей водоснабжения
Таисия ЧЕМИСОВА
Дороги в поселке Маркова должны восстановить до 28 августа

Дороги в поселке Маркова должны восстановить до 28 августа

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Дороги в Маркова Иркутской области должны восстановить до 28 августа. По поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева прошло совещание по строительству в поселке сетей водоснабжения и восстановлению дорог. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Пока подрядная организация отстает от графика. При этом на состояние дорог, после прокладки водопровода, жалуются жители поселка.

- Жители Маркова часто направляют обращения по дорогам. Негодование жителей понятно, ведь им приходилось приводить дороги в порядок своими силами, хотя, безусловно, подрядчик должен восстанавливать все, что было разрушено при проведении работ. Но я также хочу подчеркнуть, что перед нами стоит задача по обеспечению Маркова качественной питьевой водой. Держу эту тему на личном контроле, - прокомментировал ситуацию Игорь Кобзев.