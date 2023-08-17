15-летний школьник на мотоцикле сбил женщину в Тайшетском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

ДТП в селе Половино-Черемхово Тайшетского района произошло в субботу вечером. Неизвестный водитель мотоцикла наехал на 50-летнюю женщину, идущую по краю проезжей части, после чего скрылся. Полицейские установили, что в ДТП виноват 15- летний подросток, взявший мотоцикл у своего отца с его разрешения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Подросток пояснил, что во время движения женщину видел, однако избежать наезда не удалось. Дождавшись скорую помощь, парень уехал, в полицию о произошедшем не сообщил, - рассказывают в МВД.

Теперь решается вопрос о привлечении отца школьника к административной ответственности за передачу транспортного средства несовершеннолетнему.