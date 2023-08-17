Уровень Иркута в Шелеховском районе достиг 464 сантиметров Фото: Иван МАКЕЕВ

Мониторинг гидрологической ситуации в Шелеховском районе продолжается. Оперативная группа Главного управления и временные гидрологические посты, размещенные на реке Иркут, зафиксировали повышение уровня воды на 23 см за два часа.

К настоящему времени, в 14:00, уровень Иркута в Баклашах составляет 464 см, что приближается к критической отметке 480 см.

Для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации были привлечены силы пожарно-спасательного гарнизона, Специализированной пожарно-спасательной части и оперативная группа Главного управления МЧС. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования приняла решение о переводе органов управления и сил муниципалитета в режим повышенной готовности.

В настоящее время продолжается отслеживание гидрологической обстановки в населенных пунктах Шелеховского района вдоль русла реки Иркут, включая использование беспилотных летательных систем. В случае ухудшения ситуации будут приняты экстренные меры для оповещения населения и оказания помощи при проведении эвакуационных мероприятий.