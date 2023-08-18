Пьяная женщина спровоцировала смертельное ДТП в Зиминском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Зиминском районе пьяная женщина-водитель стала причиной дорожного-транспортного происшествия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Инцидент произошел около 12 часов ночи на автодороге Р-255 «Сибирь» недалеко от города Зима. 31-летняя женщина на автомобиле Toyota Corona Premio выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Toyota Kluger, - сообщают в региональном МВД.

Из-за столкновения 34-летний пассажир седана скончался на месте, не дождавшись приезда медиков. Также госпитализировали с травмами различной тяжести 13-летнего и 41-летнего пассажира внедорожника.

Инспекторы ДПС убедились, что женщина была в состоянии опьянения. Все обстоятельства ДТП выясняются.