1,5 млн перевели аферистам трое жителей Нижнеудинского района Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трое жителей Нижнеудинского района перевели мошенникам около 1,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Первой жертвой стала 90-летняя пенсионерка, она познакомилась на улице с женщинами, которые предложили ей вылечить больные ноги. Аферистки пришли в квартиру к потерпевшей и стали проводить «обряд» по исцелению. Для этого потребовалось провести заговор на деньгах, которые были в наличие у пенсионерки. Женщина предоставила мошенницам около 100 тысяч рублей. После проведения обряда, целительницы сказали, что сверток с деньгами должен пролежать под подушкой ночь. Но когда утром женщина развернула сверток, то обнаружила в нем купюры, не являющиеся платежными средствами.

Вторая жертва мошенников – 68-летняя жительница Нижнеудинска. Ей позвонил «сотрудник банка» и сообщил, что кто-то пытается оформить на нее кредит. Чтобы избежать последствий, злоумышленник предложил перевести деньги на безопасный счет. Так пенсионерка лишилась 350 тысяч рублей.

Еще один случай произошел с 39-летним жителем Нижнеудинска. Мошенники убедили мужчину оформить два кредита и две кредитные карты на сумму более одного млн рублей, чтобы потом перевести деньги на безопасные счета. Злоумышленники уверили потерпевшего, что на него пытаются оформить кредиты.

По всем фактам следователи возбудили уголовные дела.