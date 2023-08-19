Музыкальный театр Иркутска выступит на фестивале в Москве
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского 16 октября выступит в Москве на VIII Фестивале музыкальных театров России «Видеть музыку». Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Иркутский театр представит оперу "Старший сын". Ее впервые показали в 1983 году на сцене Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
Постановка иркутского театра – вторая в России.
Программа фестиваля музыкальных театров России «Видеть музыку» состоит из 30 постановок от коллективов, которые съезжаются со всей страны.
Он будет идти три месяца – с 8 сентября по 13 декабря.