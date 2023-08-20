Подростки прошли карьерное самоопределение в Иркутске

С 14 по 17 августа юные сибиряки, состоящие на учете комиссии по делам несовершеннолетних, пытались определиться с будущей профессией. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Трехдневные курсы по карьерному самоопределению прошли подростки в Иркутске. С 14 по 17 августа юные сибиряки, состоящие на учете комиссии по делам несовершеннолетних, пытались определиться с будущей профессией и не только.

Молодые люди от 14 до 17 лет приняли участие в мастер-классах и лекциях, которые помогли больше узнать себя. Также некоторые часы были посвящены изучению рынка труда. Кроме этого, ребята научились заполнять резюме, успешно вести собеседование, составлять карты компетенций. В свою очередь ребятам оказали помощь в построении карьерной траектории.

– Такие мероприятия позволяют нашей молодежи, которая столкнулась с трудностями, найти себя в профессиональной сфере. Поэтому важно приглашать к ребятам специалистов, чтобы направить их потенциал ребят реализацию возможностей, – отметил заместитель министра по молодежной политике Иркутской области Илья Иванов.

Кстати, наставниками стали клинический психолог и бизнес-тренер. Скоро подобные курсы пройдут в Шелеховском районе.