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НовостиПроисшествия20 августа 2023 23:21

По состоянию на 21 августа уровень реки Киренги в Иркутской области выше критической отметки

В селе Казачинское Иркутской области подтопило шесть участков и жилой дом
Таисия ЧЕМИСОВА
В селе Казачинском Иркутской области подтопило шесть участков и жилой дом

В селе Казачинском Иркутской области подтопило шесть участков и жилой дом

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

По состоянию на 6:00 уровень реки Киренги в селе Казачинское составляет 272 сантиметра, при критическом уровне 250 см. Подтопило шесть приусадебных участков и один жилой дом, но жильцы отказались от эвакуации. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В поселке Улькан уровень воды поднялся выше критической отметки на 13 сантиметров. Если вчера он составлял 405 см, то сегодня - 413 см. Подтоплений нет, - сообщают в МЧС.

В Нижнемартыново остаются подтопленными 6 приусадебных участков, в Кутиме – 2. Во всех населенных пунктах ведется дежурство спасательных подразделений. Они круглосуточно следят за повышением уровней рек.