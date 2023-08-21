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НовостиПроисшествия21 августа 2023 1:57

Двух жителей Иркутской области приговорили к семи годам колонии за контрабанду лесоматериалов

Мужчины вывезли лесоматериалов стоимостью свыше 100 млн рублей
Таисия ЧЕМИСОВА
Мужчины вывезли лесоматериалов стоимостью свыше 100 млн рублей

Мужчины вывезли лесоматериалов стоимостью свыше 100 млн рублей

Фото: Иван МАКЕЕВ

Двух жителей Иркутской области признали виновными за контрабанду лесоматериалов общей стоимостью более 100 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- Суд установил, что в 2018-2019 годах местные жители незаконно скупали древесину на территории Иркутской области, используя при этом фиктивные документы. Мужчины успели вывезти более 15 тысяч кубических метров круглых лесоматериалов хвойных пород, - сообщают в прокуратуре.

Суд приговорил иркутян к 7 годам 8 месяцам и к 7 годам 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, оба местных жителя лишаются права заниматься предпринимательской и внешнеэкономической деятельностью три года.