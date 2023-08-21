Двух жителей Иркутской области приговорили к семи годам колонии за контрабанду лесоматериалов

Мужчины вывезли лесоматериалов стоимостью свыше 100 млн рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

Двух жителей Иркутской области признали виновными за контрабанду лесоматериалов общей стоимостью более 100 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- Суд установил, что в 2018-2019 годах местные жители незаконно скупали древесину на территории Иркутской области, используя при этом фиктивные документы. Мужчины успели вывезти более 15 тысяч кубических метров круглых лесоматериалов хвойных пород, - сообщают в прокуратуре.

Суд приговорил иркутян к 7 годам 8 месяцам и к 7 годам 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, оба местных жителя лишаются права заниматься предпринимательской и внешнеэкономической деятельностью три года.