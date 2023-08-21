Казачий оздоровительный лагерь открылся в Шелеховском районе Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Лагерь «Казачье войско» открылся в поселке Большой Луг Шелеховского района. Там дети смогут познакомиться с культурой и традициями казачества. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Путевки в лагерь выделены министерством социального развития, опеки и попечительства региона. Лагерь предназначен для детей участников СВО, из многодетных и малоимущих семей, а также тех, кто остался без попечения родителей, - сообщают в региональном правительстве.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о новом доме культуры, который построят в Осинском районе Иркутской области в течение двух лет.

https://www.irk.kp.ru/online/news/5415898/