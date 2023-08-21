Роспотребнадзор: Купание в водоемах Иркутска опасно для здоровья Фото: Влад Комяков

Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воды в водоемах Иркутской области, чтобы провести лабораторное исследование, пригодна ли вода в реках для купания. Пробы были взяты в двух точках: в Иркутском водохранилище у ледокола «Ангара» и в Иркуте в поселке Горького. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

- В обоих местах Установлено превышение гигиенических нормативов по кишечной палочке и энтерококкам и стрептококкам. Купание в такой воде может привести к кишечной инфекции, - сообщают в администрации.

Купание в городских водоемах может быть опасно для здоровья. Кроме того, жителям лучше воздержаться от использование воды для питья и приготовления пищи.