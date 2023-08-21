В Иркутской области пятерых сотрудников СИЗО осудили по делу о пытках заключенных Фото: Артем КИЛЬКИН

В Иркутской области пятеро сотрудников СИЗО были приговорены к лишению свободы на сроки от четырех до пяти лет в колонии общего режима по делу о применении пыток к заключенным, сообщила пресс-служба Иркутского областного суда.

Суд признал их виновными в превышении должностных полномочий, предусмотренного статьей 286 УК РФ. Каждому из осужденных был назначен срок лишения свободы в зависимости от их роли и участия в преступлении.

Они также лишились права занимать должности на государственной службе и в государственных учреждениях, связанных с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок 1,5 года.