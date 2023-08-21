Прокуратура подключилась к проблеме нарушения прав детей-сирот в Ангарске Фото: СУ СКР по Иркутской области

Органы прокуратуры проводят проверку в связи с сообщением о нарушении прав детей-сирот в Ангарске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Прокуратура Ангарска организовала проверку после получения информации о нарушении жилищных прав детей-сирот при предоставлении им жилья, - говорят в ведомстве.

В ходе проверки будет оценено соблюдение законодательства в сфере жилищного обеспечения и других нормативных актов. Если будут обнаружены основания, будут приняты меры со стороны прокурорского органа.

Кроме того, прокуратура контролирует процесс и результаты проведения проверки, которую проводит следственный комитет по статье о превышении должностных полномочий. Законность принятых следователями решений будет проверена прокурорскими органами.