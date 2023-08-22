Иркутская область войдет в федеральный проект «Императорский маршрут» Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Подписание соглашения о включении Иркутской области в национальный проект «Императорский маршрут» запланировано на 24 августа. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Проект «Императорский маршрут» создан Фондом ЕСПО при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства экономического развития России. Он объединяет 25 регионов страны и направлен на возрождение историко-культурной и духовной составляющей России, а также на подчеркивание достижений в период правления Династии Романовых.

Губернатор Игорь Кобзев отметил, что в годы правления Императорского Дома Романовых Иркутск был одним из ведущих городов Сибири и назывался «Сибирским Петербургом», «Восточным Парижем», «Сибирскими Афинами». Царская семья всегда проявляла интерес к процветанию этого края, и в 1891 году будущий Император Николай II лично посетил Иркутск. Поэтому сохранение и представление богатого культурно-исторического наследия, связанного с деятельностью Императорского Дома, является важной задачей для региона.