Казачий детский оздоровительный лагерь открылся в Большом Луге Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Казачий детский оздоровительный лагерь открылся в Большом Луге Шелеховского района. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Дети, отдыхающие в лагере "Казачье войско" в поселке Большой Луг Шелеховского района, имеют возможность познакомиться с казачеством, его культурой и традициями. В лагере пребывают не только дети участников СВО, но и дети из многодетных и малоимущих семей, а также подопечные центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, - говорят в правительстве.

Путевки в оздоровительный лагерь были выделены министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Региональные власти отмечают, что отдых в оздоровительном лагере не только способствует сплочению и завоеванию новых друзей, но также дает детям новые силы для школы. В лагере "Казачье войско" дети также имеют возможность познакомиться с историей казачества и его традициями, которые направлены на защиту Родины.