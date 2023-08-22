Рейды по соблюдению миграционного законодательства прошли в Иркутске

Полицейские выявили девять мигрантов без документов Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Проверки по соблюдению миграционного законодательства организовали сотрудники Центра по противодействию экстремизму и Управления по вопросам миграции. Полицейские выявили девять иностранцев без документов. Суд вынес решение о выдворении семи мигрантов за пределы страны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Инспекторы ГИБДД привлекли к ответственности шесть мигрантов за вождение автомобиля без права управления транспортом, нарушение требований к перевозке детей, а также за тонированные стекла, - сообщают в региональном МВД.

Кроме того, сотрудники полиции выяснили, что одному мужчине вынесли запрет въезда на территории Российской Федерации, несмотря на это мигрант все же незаконно пересек границу. Теперь сотрудники ОВД дадут правовую оценку его действиям.

Подобные рейды проводятся на постоянной основе, сотрудники полиции продолжат свою работу.