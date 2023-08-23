Мост через реку Лену в Иркутской области начнут ремонтировать в 2023 году Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

К капитальному ремонту моста через реку Лену приступят в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- В 2021 году губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратил внимание на то, что мост необходимо привести в нормативное состояние, ведь проезжать по нему можно только с ограничениями по скорости, - сообщают в региональном правительстве.

В настоящее время заключен контракт на капитальный ремонт мостового перехода. Там заменят плиты проезжей части и тротуаров. Подрядчики отремонтируют пролетные строения и опоры, окрасят металлические строения и мостовые конструкции, установят барьерные ограждения. Работы планируют завершить к 2024 году.