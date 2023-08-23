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НовостиОбщество23 августа 2023 4:31

13 домов привели в порядок активные жители Иркутска благодаря акции «Фасадник»

В акции приняли участие 300 жителей города
Таисия ЧЕМИСОВА
13 домов привели в порядок активные жители Иркутска благодаря акции «Фасадник»

13 домов привели в порядок активные жители Иркутска благодаря акции «Фасадник»

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

13 деревянных домов обновили жители Иркутска благодаря общегородской акции «Фасадник». Кроме того, иркутяне привели в порядок заборы. Здания красили в течение двух дней. Принять участие в акции мог любой желающий. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

–Когда прикасаешься к резным ставням деревянных домов, чувствуешь, что ты делаешь что-то особенное и важное. Хочется, чтобы с каждым годом количество объектов, которые восстанавливают во время акции, становилось только больше, – отметила руководитель оргкомитета 2023 года Ксения Хандилян.

За выходные в Иркутске преобразились здания на центральных улицах города: Байкальская, Марата, Карла Либкнехта, Каландаришвили, Кожова, Лапина, Польских Повстанцев, Степана Разина, Богдана Хмельницкого, Фридриха Энгельса и Черемховский переулок.