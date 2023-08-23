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НовостиОбщество23 августа 2023 12:33

Трихолог рассказала, на какие болезни может указывать перхоть

Перхоть может усиливаться из-за сухого воздуха в помещении
Елена СИНИЦА
Трихолог заявила, что перхоть может быть симптомом псориаза

Трихолог заявила, что перхоть может быть симптомом псориаза

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Трихолог и дерматолог Наталья Жовтан рассказала, что перхоть может быть симптомом различных заболеваний, таких как псориаз, себорейный дерматит, асбестовидный лихен и атопический дерматит. Она также отметила, что перхоть может возникать во время беременности, при приеме или отмене контрацептивов и других лекарственных препаратов. Об этом сообщает NEWS.ru.

-Шелушение, похожее на перхоть, может усиливаться из-за сухого воздуха в помещении. Гормональные нарушения и изменения в обмене веществ, а также перенесенные вирусные заболевания часто являются причиной себореи, особенно при неправильном уходе за кожей головы,- прокомментировала эксперт.

Она также отметила, что кожа головы имеет свои особенности, которые определяются генетикой, но и внешние и внутренние факторы могут влиять на работу сальных желез и вызывать различные состояния и заболевания.

При жирной коже головы редкое мытье может приводить к накоплению сала и развитию себорейного дерматита, который проявляется обильным шелушением, зудом и покраснением отдельных участков.