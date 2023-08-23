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НовостиОбщество23 августа 2023 13:28

В Иркутской области превышения критических уровней рек не отмечается

Такое заявление сделали в МЧС
Елена СИНИЦА
В Иркутской области превышения критических уровней рек не отмечается

В Иркутской области превышения критических уровней рек не отмечается

Фото: Иван МАКЕЕВ

23 августа, в Иркутской области не наблюдается превышения критических уровней рек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

- В Казачинско-Ленском районе паводковая ситуация стабилизировалась, и уровень реки Киренги находится ниже критической отметки. Жители села Казачинского, которые были эвакуированы, уже вернулись в свои дома, и временные убежища больше не нужны, - говорят в МЧС.

Сегодня, 23 августа, спасательные подразделения предоставляют необходимую адресную помощь пострадавшим населенным пунктам, которые пострадали от паводка.