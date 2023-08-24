Пожарные из Иркутской области вернулись с тушения лесных пожаров в Якутии Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Десантники-пожарные из Иркутской области вернулись с тушения лесных пожаров в Якутии. Группа была направлена в Олекминский район восьмого августа. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

Всего в Якутию отправили 54 пожарных-десантника. Среди них 22 человека из Братского авиаотделения, 21 – из Нижнеилимского, 11 – из Усть-Кутского. В день вылета группы на территории Республики было зафиксировано 97 лесных возгораний на территории 145 тысяч га.

- Также группы из региона в этом году участвовали в тушении лесных пожаров в Магаданской области и на Ямале. В борьбе с всепоглощающим огнем, главное не отдаляться от других регионов, А объединить усилия, знания и опыт, – отметил зампредседателя правительства Иркутской области Владимир Читоркин.