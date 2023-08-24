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НовостиПроисшествия24 августа 2023 4:38

Бывшую сотрудницу РЖД осудили за разглашение государственной тайны в Иркутске

Женщине назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно
Таисия ЧЕМИСОВА
Бывшую сотрудницу РЖД осудили за разглашение государственной тайны в Иркутске

Бывшую сотрудницу РЖД осудили за разглашение государственной тайны в Иркутске

Фото: Артем КИЛЬКИН

Бывшую сотрудницу РЖД осудили за разглашение государственной тайны в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Иркутской области.

- Женщина имела доступ к материалам, в которых была государственная тайна. Она передала их своему мужу для уничтожения, так мужчина ознакомился с секретными сведениями, касающимися грузоперевозок, сообщают в ведомстве.

Иркутский областной суд назначил бывшей сотрудницы РЖД наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев.