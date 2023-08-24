Летняя практика: 47 студентов знакомятся с работой нефтяников на объектах «Верхнечонскнефтегаза»

47 студентов на летней практике знакомятся с работой нефтяников на объектах «Верхнечонскнефтегаза». Фото: Пресс-служба АО «ВЧНГ».

Настоящая вахта - студенты технических специальностей ведущих вузов России проходят производственную практику на месторождениях и в офисе предприятия «Верхнечонскнефтегаз» (входит в состав нефтегазодобывающего блока НК «Роснефть»). В этом году такой уникальной возможностью воспользовались 47 человек. В соответствии с выбранной специальностью, они знакомятся с работой подразделений предприятия, в том числе в испытательной химико-аналитической лаборатории и цехе по добыче нефти и газа.

В программе по прохождению практики участвуют студенты из Иркутского национального исследовательского технического университета, Иркутского государственного университета, Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина и многих других вузов. Те, кому необходимо познакомиться непосредственно с процессом производства, отправляются на производственные объекты - таких в этом году 39 человек. Там к каждому прикрепляется наставник, который делится навыками, знакомит с работой, объясняет сложные моменты.

- Студенты приезжают толковые, - рассказал инженер Северо-Даниловского участка Цеха добычи нефти и газа АО «ВЧНГ» Алексей Байбордин. - Задают много вопросов. К нам приехали ребята из ИРНИТУ. За каждым закрепляется оператор 5-го разряда, который показывает свою работу, потом руководит, учит снимать показания с приборов, проводить опрессовку и выполнять другие задачи. Каждый вечер разговариваем, спрашиваем впечатления, как прошел день. Молодые люди интересуются буквально всем, от рабочего процесса до отдыха. Кстати, всем очень нравятся условия проживания. Уверен, что для молодых людей это очень хороший опыт.

К своим обязанностям наставники подходят очень ответственно, работают с будущими специалистами так же, как во время стажировки новых сотрудников. Неудивительно, что после такого обучения многие мечтают вернуться на предприятие уже в качестве полноправных работников, и четверо студентов уже получили приглашение.

Для предприятия работа со студентами имеет немаловажное значение. Здесь присматриваются к ребятам, определяя тех самых, кто станет новой сменой. Главное - наладить прочные взаимоотношения с профильными вузами, чтобы студенты могли пройти полноценную профориентацию. А без практики определиться с приоритетами непросто. Многие студенты приезжают в «Верхнечонскнефтегаз» неоднократно - и после 3-го, и после 4-го курса.

В прошлом году на месторождении и в офисе предприятия практику прошли 34 студента, а в этом их уже 47. Интерес со стороны студентов растет с каждым годом, поэтому планировать такую работу и подавать заявление на прохождение практики учащимся нужно заблаговременно, еще зимой. Такая предусмотрительность полностью оправдывает себя: к студентам здесь относятся очень внимательно, стараются уделить максимум времени, помогают адаптироваться в коллективе, делятся секретами мастерства и тщательно следят за соблюдением техники безопасности.

- Первые 15 дней мы только изучали всю необходимую документацию, - поделилась впечатлениями Наталья Русина, студентка ИРНИТУ, которая проходила преддипломную практику в испытательной химико-аналитической лаборатории. - Затем сдавали экзамены, в том числе и по промышленной безопасности. И только потом нас допустили к работе под присмотром наставников. Хотя мы многие знания получаем в университете, но практика - это очень важно, когда определенные действия запоминаешь руками.

По словам Натальи, это была ее вторая поездка на вахту и первая в «Верхнечонскнефтегаз». Теперь студентке предстоит защита диплома. А вот с поиском работы проблем уже не будет: в ВЧНГ ей предложили попробовать себя в качестве начинающего специалиста-лаборанта.

- Мне очень приятно, что так высоко оценили мои знания и навыки, - радуется Наталья. - К работе вахтовым методом я готова, очень уютное общежитие. Правда, я была там летом, очень повезло с погодой, но и холодов не боюсь.