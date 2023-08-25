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НовостиОбщество25 августа 2023 5:05

164 человека пострадали от укуса клещей за неделю в Иркутской области

С начала сезона 13087 человек в регионе обратились к медикам после укуса клещей
Таисия ЧЕМИСОВА
164 человека пострадали от укуса клещей за неделю в Иркутской области

164 человека пострадали от укуса клещей за неделю в Иркутской области

Фото: Мария ЛЕНЦ

13087 укусов клещей зафиксировали медики в этом сезоне в Иркутской области. Для сравнения в 2022 году укушенных было на четыре человека больше. Но и лето еще не закончилось. За неделю уже 164 человека обратились за медицинской помощью, - об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Иркутска.

- Среди укушенных боррелиозом заболели 138 человек, энцефалитом – 81 и риккетсиозом – 54 человека, - сообщают в Роспотребнадзоре.

Чтобы клещ не впился, важно соблюдать простые меры профилактики: носить защитную одежду, проводить осмотр тела, не сидеть на траве без подстилки, осматривать домашних животных. Если у коварного насекомого все-таки получилось впиться в кожу, то нужно обязательно обратиться за медицинской помощью.